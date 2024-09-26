Беспилотник коалиции США опасно сблизился с Су-24 ВКС России в небе Сирии

В Идлибской зоне деэскалации произошло опасное сближение между беспилотником MQ-9 коалиции США и самолетом Су-24 ВКС России. Об этом на брифинге сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк.

Он отметил, что российские летчики, проявив высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения.