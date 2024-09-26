Беспилотник коалиции США опасно сблизился с Су-24 ВКС России в небе Сирии
В Идлибской зоне деэскалации произошло опасное сближение между беспилотником MQ-9 коалиции США и самолетом Су-24 ВКС России. Об этом на брифинге сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк.
Он отметил, что российские летчики, проявив высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения.
Игнасюк также указал, что авиация международной коалиции, возглавляемой США, продолжает создавать опасные ситуации в воздушном пространстве Сирии.
Случай опасного сближения американского беспилотника с российским самолетом происходит не впервые. Так, 19 августа истребитель-бомбардировщик F/А-18 коалиции США опасно сблизился с Ан-30 ВКС России, совершавшим плановый полет над Сирией, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru