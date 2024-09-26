Системы ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью
Минобороны России сообщило о том, что дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью.
По информации ведомства, инцидент произошел около 21:50 мск, когда системы ПВО пресекли попытку атаки ВСУ с использованием беспилотных летательных аппаратов на объекты на территории России.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С 9 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.
С 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru