Системы ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью

Минобороны России сообщило о том, что дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью.

По информации ведомства, инцидент произошел около 21:50 мск, когда системы ПВО пресекли попытку атаки ВСУ с использованием беспилотных летательных аппаратов на объекты на территории России.

Минобороны РФ: Над Белгородской областью сбит беспилотник ВСУ

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С 9 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

С 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:УкраинаБелгородская областьРоссияПВО

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