На Украине запретили российские книги вопреки Конституции и условиям вступления в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете ввоза и распространения российской издательской продукции. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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Ранее Зеленский отказывался подписывать этот закон из-за нарушения Конституции и условий вступления в Евросоюз. Об этом президент Украины сам заявил, отвечая на петицию.

При этом политик отметил, что текст закона был переслан институтам Евросоюза для дополнительной оценки, могут ли быть задеты права меньшинств, в том числе языковых.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраинаВладимир Зеленский

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