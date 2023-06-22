На Украине запретили российские книги вопреки Конституции и условиям вступления в ЕС
22 июня 202311:44
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете ввоза и распространения российской издательской продукции. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Ранее Зеленский отказывался подписывать этот закон из-за нарушения Конституции и условий вступления в Евросоюз. Об этом президент Украины сам заявил, отвечая на петицию.
При этом политик отметил, что текст закона был переслан институтам Евросоюза для дополнительной оценки, могут ли быть задеты права меньшинств, в том числе языковых.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru