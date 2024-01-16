Кулеба заявил, что решал вопросы в Европе с помощью борща и водки

Он заявил, что у него был «клуб борща». «Варится борщ у меня в квартире, в резиденцию посла приглашаешь нужных тебе людей, бутылка водки, борщ, хлеб, сало», — заявил глава МИД. Он утверждает, что это «работало безотказно для решения любых вопросов».

Украинский дипломат отметил, что «все любят поесть и выпить в тех или иных объемах».

Ранее в МД России предложили Кулебе задуматься о переквалификации в борца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

