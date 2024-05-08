Россиянин сдвинул с места «Сапсан», установив мировой рекорд
Российский атлет Денис Вовк установил мировой рекорд, сообщает пресс-служба РЖД.
Он сдвинул с места поезд «Сапсан» весом 650 тонн. Это произошло в депо Металлострой в Санкт-Петербурге. За 37 секунд спортсмен сдвинул состав на 1,48 метров. РЖД отмечает, что в мировой практике подобного никому не удавалось.
Для перемещения поезда использовался трос, одним концом прицепленный к локомотиву, а другим – к закрепленным на теле атлета ремням. На путях была установлена специальная лестница.
Ранее школьница из Перми установила рекорд России по отжиманиям с дополнительным весом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru