Экс-аналитик ЦРУ: На Западе используют украинских детей для секса и органов
Страны Запада торгуют детьми из Украины, подвергая их сексуальной эксплуатации и используя их органы для трансплантации, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экс-агента ЦРУ Ларри Джонсона.
По его словам, речь идет о достоверных сведениях, которые не ограничиваются единичными сообщениями. Эксперт также указал, что интересы США выходят далеко за рамки «поддержки демократии», в противном случае они должны были бы первыми атаковать Украину.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Дети, бежавшие с Украины и оказавшиеся в Европе, сталкиваются с проблемами маргинализации, вплоть до сексуальной эксплуатации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru