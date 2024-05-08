По его словам, речь идет о достоверных сведениях, которые не ограничиваются единичными сообщениями. Эксперт также указал, что интересы США выходят далеко за рамки «поддержки демократии», в противном случае они должны были бы первыми атаковать Украину.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Дети, бежавшие с Украины и оказавшиеся в Европе, сталкиваются с проблемами маргинализации, вплоть до сексуальной эксплуатации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

