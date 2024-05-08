После удара ВСУ по нефтебазе в Луганске есть пострадавшие
8 мая 202405:32
Все пострадавшие в результате удара Вооруженных сил Украины сотрудники нефтебазы в Луганске госпитализированы с минно-взрывными травмами, сообщает пресс-служба правительства ЛНР со ссылкой на заявление глава Минздрава республики Наталии Пащенко.
По ее словам, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. При этом в интенсивной терапии никто из них не нуждается.
Ранее Украина нанесла удар по луганской нефтебазе. На месте работают спасатели и пожарные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru