После удара ВСУ по нефтебазе в Луганске есть пострадавшие

Все пострадавшие в результате удара Вооруженных сил Украины сотрудники нефтебазы в Луганске госпитализированы с минно-взрывными травмами, сообщает пресс-служба правительства ЛНР со ссылкой на заявление глава Минздрава республики Наталии Пащенко.

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По ее словам, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. При этом в интенсивной терапии никто из них не нуждается.

Ранее Украина нанесла удар по луганской нефтебазе. На месте работают спасатели и пожарные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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