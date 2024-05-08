После удара ВСУ по нефтебазе в Луганске есть пострадавшие

По ее словам, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. При этом в интенсивной терапии никто из них не нуждается.

Ранее Украина нанесла удар по луганской нефтебазе. На месте работают спасатели и пожарные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

