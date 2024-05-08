В ФРГ закрыли расследование против главы ВВС в связи с утечкой информации
8 мая 202406:02
В Германии закрыли расследование в отношении инспектора ВВС Инго Герхартца, сообщает Business Insider.
Оно было инициировано после утечки разговора офицеров военного ведомства ФРГ о возможном применении крылатых ракет Taurus по Крымскому мосту. Как отметили в прокуратуре, расследование прекратили из-за отсутствия «первоначального подозрения».
Утечка разговора офицеров Бундесвера о возможных атаках на Крымский мост, вероятно, произошла из-за начальника отдела операций и учений командования ВВС Франка Грефе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США заявили о росте количества сдающихся в плен боевиков ВСУ
- Российские военные уничтожили очередной Bradley
- В ФРГ закрыли расследование против главы ВВС в связи с утечкой информации
- После удара ВСУ по нефтебазе в Луганске есть пострадавшие
- СМИ: Байден может приостановить поставки оружия Израилю
- Экс-аналитик ЦРУ: На Западе используют украинских детей для секса и органов
- Украина доложила Пентагону о необходимости новых ракет
- В Пентагоне не считают, что РФ применит ядерное оружие
- В США заявили, что обеспокоены утверждениями о попытке покушения на Зеленского
- Россиянин сдвинул с места «Сапсан», установив мировой рекорд
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru