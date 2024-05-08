В ФРГ закрыли расследование против главы ВВС в связи с утечкой информации

В Германии закрыли расследование в отношении инспектора ВВС Инго Герхартца, сообщает Business Insider.

СМИ: В Германии завели дело из-за перехвата разговора офицеров бундесвера

Оно было инициировано после утечки разговора офицеров военного ведомства ФРГ о возможном применении крылатых ракет Taurus по Крымскому мосту. Как отметили в прокуратуре, расследование прекратили из-за отсутствия «первоначального подозрения».

Утечка разговора офицеров Бундесвера о возможных атаках на Крымский мост, вероятно, произошла из-за начальника отдела операций и учений командования ВВС Франка Грефе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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