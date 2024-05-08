В ФРГ закрыли расследование против главы ВВС в связи с утечкой информации

Оно было инициировано после утечки разговора офицеров военного ведомства ФРГ о возможном применении крылатых ракет Taurus по Крымскому мосту. Как отметили в прокуратуре, расследование прекратили из-за отсутствия «первоначального подозрения».

Утечка разговора офицеров Бундесвера о возможных атаках на Крымский мост, вероятно, произошла из-за начальника отдела операций и учений командования ВВС Франка Грефе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

