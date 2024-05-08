В Пентагоне не считают, что РФ применит ядерное оружие

Так она ответила на объявленные Минобороны России учения с применением нестратегического ядерного оружия. Представитель военного ведомства США отметила, что американские власти «считают совершенно безответственным» решение Москвы провести учения по отработке применения нестратегических ядерных вооружений.

Ранее в Кремле связали учения с ядерным оружием с готовностью Запада отправить войска на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

