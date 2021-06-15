Кулеба заявил, что «реального отвода войск» РФ от границ Украины не было

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия с апреля отвела от границ с Украиной не более 12 тысяч из 100 тысяч военнослужащих.

Во время совместной пресс-конференции с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Киеве он сообщил, что «реального отвода войск России» не происходит.