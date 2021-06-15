Кулеба заявил, что «реального отвода войск» РФ от границ Украины не было

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия с апреля отвела от границ с Украиной не более 12 тысяч из 100 тысяч военнослужащих.

Во время совместной пресс-конференции с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Киеве он сообщил, что «реального отвода войск России» не происходит.

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По словам Кулебы, никакой деэскалации не произошло и «угроза остается актуальной».

Министр отметил, что детально обсудил с Линде ситуацию с безопасностью в Донбассе и дальнейшую работу ОБСЕ в зоне конфликта, передает «Интерфакс».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации, войска, задействованные в ходе внезапной проверки в Южном и Западном военных округах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что маневры ВС РФ у украинских границ не несут никакой угрозы для других стран.

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ФОТО: Facebook / Dmytro Kuleba
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