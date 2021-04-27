США заявили, что следят за отводом ВС РФ от границы с Украиной

Минобороны США заявили, что следят за отводом войск РФ от границы с Украиной. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официального представителя военного ведомства Джона Кирби.

По словам Кирби, Пентагон считает, что о полноценном отводе российских войск говорить пока что рано. При этом представитель Минобороны подчеркнул, что отвод части войск, по наблюдениям министерства, уже был осуществлен.

НСН передавала, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации, войска, которые были задействованы в ходе так называемой внезапной проверки в Южном и Западном военных округах. Этот шаг положительно оценили в ООН, НАТО и других международных организациях.

