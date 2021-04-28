В Киеве заявили, что Россия начала отвод войск от украинских границ только в Крыму
Глава погранслужбы Украины заявил, что Россия начала отвод войск от украинской границы, но только в Крыму. У восточных границ войска РФ еще не покинули свои позиции, сообщает РИА Новости.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации, войска, которые были задействованы в ходе внезапной проверки в Южном и Западном военных округах. Этот шаг положительно оценили в ООН, НАТО и других международных организациях.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что маневры ВС РФ у украинских границ не несут никакой угрозы для других стран.
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