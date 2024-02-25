Кулеба увидел «российский след» в протестах польских фермеров

По его мнению, Москва имеет влияние на протесты польских сельхозпроизводителей. В чем именно это выражается министр не уточнил.

В этой обстановке Украине нужно сохранять единство с Польшей и другими союзниками, добавил Кулеба.

Польские аграрии 9 февраля начали блокаду пунктов на границе с Украиной. Они требуют полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции из соседней страны.

Протестующие фермеры 20 февраля высыпали на железнодорожные пути на погранпереходе в Медыке два вагона украинской кукурузы, передает «Радиоточка НСН».

