Кулеба: Украину ждет коллапс, в случае подписания невыгодного соглашения

По его словам, речь идет о «неприемлемых условиях мира», если администрация Трампа навяжет их Киеву. В этом случае, по словам бывшего дипломата, часть украинского общества воспротивится. «Внутренние беспорядки грозят стране внутренним крахом», — отметил Кулеба.

Ранее политик заявил, что российско-украинский конфликт можно было лишь отсрочить, что позволило бы Киеву лучше к нему подготовиться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

