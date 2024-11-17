Кулеба: Украину ждет коллапс, в случае подписания невыгодного соглашения
Киев столкнется с полным крахом, если пойдет на мир на неприемлемых условиях, сообщил изданию Economist экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, речь идет о «неприемлемых условиях мира», если администрация Трампа навяжет их Киеву. В этом случае, по словам бывшего дипломата, часть украинского общества воспротивится. «Внутренние беспорядки грозят стране внутренним крахом», — отметил Кулеба.
Ранее политик заявил, что российско-украинский конфликт можно было лишь отсрочить, что позволило бы Киеву лучше к нему подготовиться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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