Кулеба: Украину ждет коллапс, в случае подписания невыгодного соглашения

Киев столкнется с полным крахом, если пойдет на мир на неприемлемых условиях, сообщил изданию Economist экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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По его словам, речь идет о «неприемлемых условиях мира», если администрация Трампа навяжет их Киеву. В этом случае, по словам бывшего дипломата, часть украинского общества воспротивится. «Внутренние беспорядки грозят стране внутренним крахом», — отметил Кулеба.

Ранее политик заявил, что российско-украинский конфликт можно было лишь отсрочить, что позволило бы Киеву лучше к нему подготовиться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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