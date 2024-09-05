Захарова: Кулеба — не министр, а представитель террористического режима Украины

Захарова отметила, что действия киевского режима нельзя оценивать с точки зрения нормальной логики, а сам Кулеба – вовсе не министр, а а представитель террористического режима Украины, который поддерживал экстремистскую деятельность и выдавал ее за норму.

Она привела в пример уничтожения Украиной гражданских объектов на территории РФ, убийство мирного населения и детей, которые поддерживал Кулеба.

Ранее депутаты Верховной рады утвердили первого замглавы МИД Украины Андрея Сибигу новым министром иностранных дел страны, передает RT.











