Захарова: Кулеба — не министр, а представитель террористического режима Украины

Ушедшего в отставку с поста министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу нельзя расценивать как министра, он – представитель террористического киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводят «Известия».

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Захарова отметила, что действия киевского режима нельзя оценивать с точки зрения нормальной логики, а сам Кулеба – вовсе не министр, а а представитель террористического режима Украины, который поддерживал экстремистскую деятельность и выдавал ее за норму.

Она привела в пример уничтожения Украиной гражданских объектов на территории РФ, убийство мирного населения и детей, которые поддерживал Кулеба.

Ранее депутаты Верховной рады утвердили первого замглавы МИД Украины Андрея Сибигу новым министром иностранных дел страны, передает RT.




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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД УкраиныУкраинаМария Захарова

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