Кулеба: Украинцы нервничают после удара «Орешником»
Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал CNN о реакции граждан страны после удара российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Днепропетровску.
«Я не буду скрывать, что люди на Украине нервничают из-за этого последнего удара», — заявил бывший дипломат.
Также Кулеба сказал, что власти «не надевают розовые очки» в отношении нового американского правительства. Так экс-министр ответил на вопрос, опасаются ли в Киеве того, что избранный президент США Дональд Трамп будет требовать от Украины отказа от территорий.
Политик предложил не «начинать разговор с того, что Украина готова принять», а говорить о том, что для соглашения сделает Россия.
Ранее Кулеба заявил, что Украину ждет коллапс, в случае подписания невыгодного соглашения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru