Кулеба заявил, что конфликт с Россией был неизбежен
Конфликт Украины с Россией был неизбежен. Об этом в интервью украинскому «24 каналу» заявил бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
По его мнению, российско-украинский конфликт можно было лишь отсрочить, что позволило бы Киеву лучше к нему подготовиться.
«Я думаю, что там уже нельзя было предотвратить. Можно было лишь отсрочить немного во времени», — сказал экс-министр.
Кулеба также добавил, что в сложившейся ситуации партнеры «почти ничего не сделали» для усиления Украины перед началом боевых действий. В частности, Киев просил ввести превентивные санкции и организовать поставки оружия, однако Запад отказался, опасаясь эскалации.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что это Запад довел ситуацию на Украине до госпереворота и вынудил РФ начать СВО, сообщает RT.
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