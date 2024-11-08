«Я думаю, что там уже нельзя было предотвратить. Можно было лишь отсрочить немного во времени», — сказал экс-министр.

Кулеба также добавил, что в сложившейся ситуации партнеры «почти ничего не сделали» для усиления Украины перед началом боевых действий. В частности, Киев просил ввести превентивные санкции и организовать поставки оружия, однако Запад отказался, опасаясь эскалации.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что это Запад довел ситуацию на Украине до госпереворота и вынудил РФ начать СВО, сообщает RT.



