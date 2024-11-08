Кулеба заявил, что конфликт с Россией был неизбежен

Конфликт Украины с Россией был неизбежен. Об этом в интервью украинскому «24 каналу» заявил бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.


По его мнению, российско-украинский конфликт можно было лишь отсрочить, что позволило бы Киеву лучше к нему подготовиться.

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«Я думаю, что там уже нельзя было предотвратить. Можно было лишь отсрочить немного во времени», — сказал экс-министр.

Кулеба также добавил, что в сложившейся ситуации партнеры «почти ничего не сделали» для усиления Украины перед началом боевых действий. В частности, Киев просил ввести превентивные санкции и организовать поставки оружия, однако Запад отказался, опасаясь эскалации.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что это Запад довел ситуацию на Украине до госпереворота и вынудил РФ начать СВО, сообщает RT.


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ФОТО: AP / ТАСС
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