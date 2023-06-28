Кулеба: Украинским силам требуется время, чтобы показать результат в наступлении
28 июня 202305:32
Украинской армии требуется время, чтобы показать результат в наступлении, сообщил CNN министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, «все хотят блокбастер». Дипломат отметил, что «иногда вещи требуют времени для своего развития, особенно когда на кону жизни людей».
Кулеба указал, что проблемы заключаются в минных полях и доминировании российской армии в воздухе.
Ранее в США назвали главную помеху для контрнаступления украинской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru