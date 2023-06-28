Кулеба: Украинским силам требуется время, чтобы показать результат в наступлении

По его словам, «все хотят блокбастер». Дипломат отметил, что «иногда вещи требуют времени для своего развития, особенно когда на кону жизни людей».

Кулеба указал, что проблемы заключаются в минных полях и доминировании российской армии в воздухе.

Ранее в США назвали главную помеху для контрнаступления украинской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

