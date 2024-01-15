СМИ: Германия готовится к нападению России после разгрома ВСУ
Министерство обороны ФРГ разрабатывает план действий на случай нападения России после победы над Украиной, сообщает Bild.
По данным издания, военное ведомство прогнозирует эскалацию между РФ и Североатлантическим альянсом уже через несколько недель. Как ожидается, весной войска России начнут масштабное наступление и разгромят Украину, которая столкнулась с нехваткой помощи от Запада.
Минобороны Германии считает, что после победы произойдут этнические столкновения в Прибалтике, на фоне чего российские войска перебросят в Калининград, чтобы атаковать Сувалкский коридор. В свою очередь НАТО примет решение «о мерах для надежного сдерживания» и перебросит на восточный фланг 300 тысяч военных.
Ранее в ФРГ призвали наносить удары по объектам в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru