Кулеба назначен заместителем главы офиса Зеленского

«Назначить Кулебу Алексея Владимировича заместителем руководителя офиса президента Украины», — следует из документа, который появился после указа об увольнении Кулебы с поста губернатора.

Президент Украины также отправил в отставку главу Днепропетровской области Валентину Резниченко и Сумской области Дмитрия Живицкого.

Если Владимира Зеленского не устраивают люди, с которыми он работает, он вправе их заменить на тех, кто будет более адекватно реагировать на происходящее на фронте. Об этом НСН заявил украинский и российский политолог, экс-дипломат Ростислав Ищенко.

