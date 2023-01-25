Кулеба назначен заместителем главы офиса Зеленского
Лидер Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы своего офиса экс-мэра Киевской областной администрации Алексея Кулебу, сообщает телеканал «360» со ссылкой на соответствующий указ.
«Назначить Кулебу Алексея Владимировича заместителем руководителя офиса президента Украины», — следует из документа, который появился после указа об увольнении Кулебы с поста губернатора.
Президент Украины также отправил в отставку главу Днепропетровской области Валентину Резниченко и Сумской области Дмитрия Живицкого.
Если Владимира Зеленского не устраивают люди, с которыми он работает, он вправе их заменить на тех, кто будет более адекватно реагировать на происходящее на фронте. Об этом НСН заявил украинский и российский политолог, экс-дипломат Ростислав Ищенко.
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