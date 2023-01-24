Политолог объяснил кадровые перестановки на Украине поражением на фронте
Отставка замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского не может быть связано с изменой стране и президенту, сказал НСН Ростислав Ищенко.
Если Владимира Зеленского не устраивают люди, с которыми он работает, он вправе их заменить на тех, кто будет более адекватно реагировать на происходящее на фронте. Об этом НСН заявил украинский и российский политолог, экс-дипломат Ростислав Ищенко.
Ранее Кирилл Тимошенко подтвердил свой уход с поста замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского в своем Telegram-канале. Кроме того, отмечается, что Зеленский также анонсировал кадровые перестановки. Ищенко объяснил их смысл.
«Во-первых, ни один человек не находится в должности всю жизнь. Во-вторых, Украина сейчас терпит военное поражение на фронте, ей надо его стабилизировать. Нужны люди, которые будут жестче и адекватнее реагировать на происходящее», — сказал Ищенко.
Также собеседник НСН отметил, что украинскому президенту сложно заподозрить Тимошенко в измене.
«Зеленский сам его назначил. Как эта измена должна выглядеть? Тимошенко попросится в ЧВК “Вагнер”, чтобы воевать против украинского президента, или позвонит в Кремль Путину и обратится за помощью? Если бы Тимошенко был на фронте и сдался в плен, это можно было бы трактовать как измену. Если бы пришел в российское посольство где-нибудь за пределами Украины, это тоже была бы измена. Но Тимошенко находится под колпаком спецслужб как важный государственный чиновник, он постоянно рядом с президентом. К тому же, спецслужбы контролируют все его беседы, при встрече с иностранными чиновниками Тимошенко не находится один на один с ними. Как он будет изменять?» — задался вопросом политолог.
В заключение Ищенко отметил, что Зеленскому кадровые перестановки представляются оправданными.
«Зеленскому лучше знать, что он делает. Какая разница, что думаем мы с вами? Мы не работали с этими людьми, не знаем их Зеленский — президент Украины, а эти люди — его сотрудники. Если они его не удовлетворяют, значит, глава государства меняет их», — заключил он.
Ранее политолог Сергей Марков назвал отставку советника офиса Зеленского Алексея Арестовича уловкой для России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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