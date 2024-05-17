Кулеба: Киев скоро получит семь систем ПВО Patriot

По словам дипломата, Киев вскоре получит семь систем, две из которых предназначены для Харькова. Кулеба указал, что успел обсудить каждую страну, где есть Patriot и возможности передачи их на Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без Patriot Украина потеряет Харьков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

