Кулеба: Киев скоро получит семь систем ПВО Patriot

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил Times of Ukraine, что по результат встречи с главой Госдепа США Энтони Блинкеном обсудили перспективу поставки батарей системы противовоздушной обороны Patriot.

Шольц допустил поставку Украине шести систем ПВО Patriot

По словам дипломата, Киев вскоре получит семь систем, две из которых предназначены для Харькова. Кулеба указал, что успел обсудить каждую страну, где есть Patriot и возможности передачи их на Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без Patriot Украина потеряет Харьков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияУкраина

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