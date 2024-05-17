Кулеба: Киев скоро получит семь систем ПВО Patriot
17 мая 202406:01
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил Times of Ukraine, что по результат встречи с главой Госдепа США Энтони Блинкеном обсудили перспективу поставки батарей системы противовоздушной обороны Patriot.
По словам дипломата, Киев вскоре получит семь систем, две из которых предназначены для Харькова. Кулеба указал, что успел обсудить каждую страну, где есть Patriot и возможности передачи их на Украину.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без Patriot Украина потеряет Харьков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru