Кучма опасается давления «нормандской четверки» на Украины

14 сентября10:12

Леонид Кучма, глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, считает, что участники «нормандской четверки» попытаются оказать давление на Украину по выполнению минских соглашений, cообщает Associated Press.

Кучма заявил, что на предстоящем саммите лидеры Франции и Германии попытаются убедить президента Украины Владимира Зеленского пойти на условия России, а также поменять внешнюю политику в отношении Кремля, пишет Газета.ru.

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По мнению Леонида Кучмы, Зеленский окажется в меньшинстве, и ему будет сложно отстоять позиции Киева.

Ранее политолог, президент Украинской академии политических наук Микола Михальченко в эфире НСН рассказал об ожиданиях Зеленского от Нормандской встречи.

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