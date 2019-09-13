Политолог: Зеленский ищет контактов с российским руководством

В своем заявлении, Владимир Зеленский отметил, что, если санкции в отношении России приносят Европе материальные потери, то Украина «теряет людей». Политолог Микола Михальченко видит два пути для украинского государства.

«Зеленский ждет реакции, что встреча в Нормандском формате состоится и принесет конкретные результаты. Потому что Украина, отталкиваясь от результатов встречи, либо продолжит политику привлечения Америки, либо остановится на чистом Нормандском формате. А заявление это не более чем, прощупывание различных позиций и отработка позиции Украины к Нормандскому формату», - заключил собеседник.

При этом, в Кремле негативно оценили заявление Владимира Зеленского. Как пишет НСН, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что санкции – обоюдоострое оружие, они не приносят пользы никому.

Санкции в отношении России были введены в 2014 году, когда в состав государства по итогам референдума вошел полуостров Крым. Украина и ряд других стран считают Россию оккупантом, но Москва не признает обвинения. Позднее ограничительные меры стали связывать с конфликтом на юго-востоке Украины.



