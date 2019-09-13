Политолог: Зеленский ищет контактов с российским руководством
Президент Украинской академии политических наук в эфире НСН рассказал, для чего Зеленский призывает сохранить санкции в отношении с Россией.
В ходе 16-ой Ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии президент Украины Владимир Зеленский призвал европейские государства сохранить санкции против России. Трансляцию выступления главы государства вел телеканал «112 Украина» в YouTube.
Политолог, президент Украинской академии политических наук Микола Михальченко в эфире НСН рассказал о целях Зеленского.
«Скорее всего, Зеленский ищет пути продолжения политики обмена, установления более тесных контактов с руководством России, чтобы решить проблему Донбасса. Мы не знаем реакции Путина, который вроде что-то обещает, но конкретно ничего не говорит. Поэтому это [заявление президента Украины], с одной стороны, прощупывание позиций друг друга, а со второй - подготовка к Нормандскому формату», - сказал Михальченко.
В своем заявлении, Владимир Зеленский отметил, что, если санкции в отношении России приносят Европе материальные потери, то Украина «теряет людей». Политолог Микола Михальченко видит два пути для украинского государства.
«Зеленский ждет реакции, что встреча в Нормандском формате состоится и принесет конкретные результаты. Потому что Украина, отталкиваясь от результатов встречи, либо продолжит политику привлечения Америки, либо остановится на чистом Нормандском формате. А заявление это не более чем, прощупывание различных позиций и отработка позиции Украины к Нормандскому формату», - заключил собеседник.
При этом, в Кремле негативно оценили заявление Владимира Зеленского. Как пишет НСН, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что санкции – обоюдоострое оружие, они не приносят пользы никому.
Санкции в отношении России были введены в 2014 году, когда в состав государства по итогам референдума вошел полуостров Крым. Украина и ряд других стран считают Россию оккупантом, но Москва не признает обвинения. Позднее ограничительные меры стали связывать с конфликтом на юго-востоке Украины.
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