В Раде готовы на жертвы ради урегулирования в Донбассе

Переговоры могут быть единственным решением противостояния на востоке Украины, заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член президентской партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев. Он выступил против предоставления Донбассу особого статуса, однако признал, что Киеву в итоге «придётся пойти на жертвы», сообщают «Известия».

Как заявил народный избранник в эфире телеканала NewsOne, особый статус Донбасса означает непосредственную федерализацию страны. По мнению Гетманцева, это в результате приведет к распаду Украины. С другой стороны, председатель комитета признал, что суть переговоров заключается в некоторых уступках. Одновременно он твёрдо выступил против силового решения вопроса.

