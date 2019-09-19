В Раде готовы на жертвы ради урегулирования в Донбассе
Переговоры могут быть единственным решением противостояния на востоке Украины, заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член президентской партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев. Он выступил против предоставления Донбассу особого статуса, однако признал, что Киеву в итоге «придётся пойти на жертвы», сообщают «Известия».
Как заявил народный избранник в эфире телеканала NewsOne, особый статус Донбасса означает непосредственную федерализацию страны. По мнению Гетманцева, это в результате приведет к распаду Украины. С другой стороны, председатель комитета признал, что суть переговоров заключается в некоторых уступках. Одновременно он твёрдо выступил против силового решения вопроса.
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