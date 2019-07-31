Стрелков отреагировал на призыв из Киева убивать людей в Донбассе

«За последние пять лет подобных заявлений прозвучало такое огромное количество – едва не каждый день что-то подобное выдавали высшие украинские чиновники. Но, поскольку, в течение пяти лет у нас считали киевскую мразь уважаемыми партнерами, то их старались не замечать. В последнее время, поскольку минские соглашения, изначально мертворожденные, как я был всегда убежден, очевидно, выполнять никто не будет, стали немного замечать. Что касается конкретно заявления высокопоставленного украинского чиновника – они и не скрывали, что вешать будут потом. Сейчас они и не считают нужным скрывать. Они полагают, что Россия уже никогда жестко не отреагирует на их слова и заявления. Ну и, кроме того, ему же самому не воевать. Я всегда говорил, что нет никого кровожаднее, чем безнаказанный интеллигент. Он отражает позицию как прошлой администрации, так и действующей. Он прекрасно понимает, что все его подобные заявления будут положительно расценены со стороны нового президента и новой Рады», - заявил он.

Ранее в интервью НСН бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв, комментируя эту тему, отметил, что сделавший громкое заявление Голомша – член уходящей команды генпрокурора Украины Юрия Луценко. По мнению Царёва, тем самым Голомша перестраховывается – в случае уголовного преследования он будет говорить о том, что его привлекают за политическую позицию.

