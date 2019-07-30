В Совфеде резко ответили Киеву на новый план по «возвращению» Крыма

«Пришел человек, который совершенно не знает реальности, совершенно не понимает, что было с Крымом раньше, что было сегодня. Как можно быть представителем президента Украины в Крыму, когда Крым находится в составе России? Если они хотят работать с Крымом, можно было бы какую-то другую должность для этого ввести. Но вот ввели, и пришел человек, который никогда не занимался Крымом. Он начинает умничать. Вроде бы все опробовано, но надо бы что-то придумать новое. Вот он придумывает: надо создать какую-то площадку для переговоров по Крыму и ввести туда Соединенные Штаты и Турцию. Пусть создает площадку и сами с собой там разговаривают. Самое главное в этом вопросе, что ни Россия, ни мы, составная часть России, не собираемся обсуждать тему Крыма на основе какой-то площадки с привлечением других государств. Просто дилетант оказался в этой никчемной ненужной должности», — заявил сенатор.

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство крымчан высказались за присоединение к РФ, однако в Киеве и ряде западных стран результаты голосования не признали.

