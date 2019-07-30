В Совфеде резко ответили Киеву на новый план по «возвращению» Крыма
Сенатор от Крыма заявил в эфире НСН, что Россия не будет обсуждать принадлежность полуострова с другими государствами.
«Постпред президента Украины в Крыму» Антон Кориневич сообщил, что Киев может инициировать создание международной площадки для переговоров по Крыму. В интервью изданию «Сегодня.ua» Кориневич отметил, что по урегулированию ситуации в Донбассе существует «нормандский формат» и «минские договоренности», хотя и они, по его мнению, не идеальны. При этом по вопросу «возвращения» полуострова подобной площадки нет. Украинский политик заявил, что в переговорах по Крыму должны участвовать страны-участницы «нормандского формата», а также Турция и США.
В эфире НСН член комитета Совета Федерации по международным делам и сенатор от Республики Крым Сергей Цеков рассказал, почему идея «постпреда президента Украины в Крыму» не имеет никакого смысла (слушайте аудио).
«Пришел человек, который совершенно не знает реальности, совершенно не понимает, что было с Крымом раньше, что было сегодня. Как можно быть представителем президента Украины в Крыму, когда Крым находится в составе России? Если они хотят работать с Крымом, можно было бы какую-то другую должность для этого ввести. Но вот ввели, и пришел человек, который никогда не занимался Крымом. Он начинает умничать. Вроде бы все опробовано, но надо бы что-то придумать новое. Вот он придумывает: надо создать какую-то площадку для переговоров по Крыму и ввести туда Соединенные Штаты и Турцию. Пусть создает площадку и сами с собой там разговаривают. Самое главное в этом вопросе, что ни Россия, ни мы, составная часть России, не собираемся обсуждать тему Крыма на основе какой-то площадки с привлечением других государств. Просто дилетант оказался в этой никчемной ненужной должности», — заявил сенатор.
Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство крымчан высказались за присоединение к РФ, однако в Киеве и ряде западных стран результаты голосования не признали.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Законопроект о бездомных животных внесен в Госдуму
- Продолжают балаболить. В Сенате США предложили новые санкции против госдолга РФ
- Обвиняемый в терактах 11 сентября готов дать показания против Саудовской Аравии
- Палатки лагеря «Холдоми» были куплены с нарушениями
- В США назвали причины сближения России и Китая