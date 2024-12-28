«Кроме Англии и Польши»: Европа поддержит отказ Киева от ряда территорий

«Никто не знает, состоятся ли переговоры по Украине в 2025 году, здесь масса факторов. Но я думаю, что сейчас все идет к тому, что после инаугурации Трампа состоится его встреча с Путиным, которая даст дипломатическому урегулированию конфликта большой шанс. Все будет зависеть от тех условий, которые будут друг другу предложены. Сейчас сложно сказать, на какие компромиссы готова Россия, а также готова ли Америка выйти из конфликта полностью, перестать поддерживать Украину», - отметил он.

При этом, по его словам, Зеленский уже сейчас понимает неизбежность переговоров, а сложнее всего согласиться на условия будет Великобритании и Польше.

«Зеленский понимает, что без поддержки Запада ему придется сесть за стол переговоров с Россией. Поэтому все станет понятно в конце января. Большинство стран ЕС поддержат переговоры, потому что все устали от конфликта. У меня вызывает вопрос только Англия и Польша. Мы можем предположить, что Украине придется отдать часть своих территорий, для Англии и Польши будет сложнее всего с этим согласиться», - добавил собеседник НСН.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к консультациям с администрацией избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

