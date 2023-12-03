Критиковавшая Залужного депутат создала опрос о кандидате на его место
Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая запустила в своих соцсетях опрос о кандидатуре на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ).
Парламентарий заявила об отсутствии неприкасаемых в украинской элите. Армии нужен главнокомандующий, который сможет предоставить план действий на 2024 год, считает Безуглая.
Одним из кандидатов депутат назвала генерал-лейтенанта Михаила Забродского. В настоящий момент он лидирует в голосовании с 34%.
Ранее Безуглая обвинила главкома ВСУ Валерия Залужного в том, что тот до сих пор не предоставил план действий на следующий год.
По данным социологической группы «Рейтинг», главком ВСУ опередил президента Владимира Зеленского в рейтинге доверия. Залужного поддержали 63% респондентов, главу государства — 39%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru