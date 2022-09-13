Кремль обвинил ВСУ в карательных операциях в Харьковской области

Вооруженные силы Украины и другие силовики проводят в Харьковской области карательные действия против мирных жителей после отхода российских военных. Это утверждает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков со ссылкой на «поступающую информацию»

Представитель Кремля назвал такую ситуацию возмутительной. По его словам, «людей пытают», над ними издеваются. При этом Песков вновь подчеркнул, что специальная военная операция будет продолжаться.

Пресс-секретарь президента также прокомментировал сообщения о якобы задержании в Харьковской области российских и украинских учителей в районах, которые вновь перешли под контроль Киева.