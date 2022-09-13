Кремль обвинил ВСУ в карательных операциях в Харьковской области

Вооруженные силы Украины и другие силовики проводят в Харьковской области карательные действия против мирных жителей после отхода российских военных. Это утверждает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков со ссылкой на «поступающую информацию»

Представитель Кремля назвал такую ситуацию возмутительной. По его словам, «людей пытают», над ними издеваются. При этом Песков вновь подчеркнул, что специальная военная операция будет продолжаться.

Пресс-секретарь президента также прокомментировал сообщения о якобы задержании в Харьковской области российских и украинских учителей в районах, которые вновь перешли под контроль Киева.

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Песков призвал ориентироваться на информацию министра просвещения Сергея Кравцова, который заявил сегодня, что российских учителей там сейчас нет.

Глава Минпросвещения рассказал, что учителя, начавшие преподавать в местных школах по российским стандартам, сейчас уже перемещены туда, где ситуацию контролируют военнослужащие РФ и власти ДНР – ЛНР. Кравцов опроверг утверждения о том, что преподаватели привлечены к уголовной ответственности украинскими властями, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:ВСУПесковХарьков
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