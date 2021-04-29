Кравчук: Встреча Путина и Зеленского состоится

По словам Кравчука, встреча глав государств необходима и «в конце концов, состоится».

«Потому что я уверен, что и Путину нужно кое-что уточнить в своей политике по отношению к Украине, во всяком случае, прекратить агрессию… А дальше мы уже пойдем шаг за шагом к урегулированию других отношений, какими они будут - это будет обсуждаться», — цитирует экс-президента РИА Новости.

На минувшей неделе Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Несколько дней спустя российский лидер ответил на предложение коллеги, пригласив его в Москву для переговоров о российско-украинских отношениях.

Позже Зеленский заявил, что встреча с Путиным могла бы состояться в Ватикане и назвал город-государство «идеальным местом для диалога о мире». В Кремле сообщили, что пока не получали официального предложения о такой встрече.

