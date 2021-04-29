Кравчук: Встреча Путина и Зеленского состоится

Встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским состоится. Таким мнением поделился бывший президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире «Радио НВ».

С Донбасса в Ватикан. Метания Зеленского

По словам Кравчука, встреча глав государств необходима и «в конце концов, состоится».

«Потому что я уверен, что и Путину нужно кое-что уточнить в своей политике по отношению к Украине, во всяком случае, прекратить агрессию… А дальше мы уже пойдем шаг за шагом к урегулированию других отношений, какими они будут - это будет обсуждаться», — цитирует экс-президента РИА Новости.

На минувшей неделе Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Несколько дней спустя российский лидер ответил на предложение коллеги, пригласив его в Москву для переговоров о российско-украинских отношениях.

Позже Зеленский заявил, что встреча с Путиным могла бы состояться в Ватикане и назвал город-государство «идеальным местом для диалога о мире». В Кремле сообщили, что пока не получали официального предложения о такой встрече.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Евгений Котенко
ТЕГИ:ВстречаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЛеонид Кравчук
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры