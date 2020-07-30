Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщает УНИАН.

«Я принял решение — если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир в Донбассе — я буду это делать до последнего вздоха. Вот почему я и согласился», — заявил экс-президент Украины.

Напомним, 28 июня стало известно, что экс-президент Украины Леонид Кучма покинул контактную группу по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявили в офисе нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского, пишет RT.

Назван возможный преемник Кучмы в контактной группе по Донбассу

Там подчеркнули, что он выразил Леониду Кучме благодарность за его работу во главе украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ). Кроме того, Владимир Зеленский высказал мнение о том, что деятельность бывшего главы Украины в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной. Накануне, 29 июля, сообщалось, что Зеленский рассматривает несколько кандидатур на должность полпреда Киева в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе.

В числе кандидатов глава государства назвал экс-президента страны Леонида Кравчука, а также вице-премьера Украины Алексея Резникова. Зеленский пообещал определиться в ближайшие дни.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН рассказал, что официального предложения еще не получал, но готов к любому решению украинского президента.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассЛеонид КучмаУкраинаЛеонид Кравчук
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