Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщает УНИАН.

«Я принял решение — если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир в Донбассе — я буду это делать до последнего вздоха. Вот почему я и согласился», — заявил экс-президент Украины.

Напомним, 28 июня стало известно, что экс-президент Украины Леонид Кучма покинул контактную группу по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявили в офисе нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского, пишет RT.