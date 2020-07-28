Назван возможный преемник Кучмы в контактной группе по Донбассу

Экс-президент Украины Леонид Кучма покинул контактную группу по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сегодня заявили в офисе нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского.

Украинский политолог Михаил Погребинский в эфире НСН раскритиковал решение Кучмы и назвал его возможного преемника.

«Кучма ранее уже пытался отказаться от роли болванчика, но все же держался. Сейчас же он выбрал не самый приличный момент, чтобы уйти. Как только была предпринята попытка реально выйти из тупика минских переговоров, чтобы продвинуться по пути переговоров о прекращении обстрелов, он ушел», - сказал Погребинский.