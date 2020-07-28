Назван возможный преемник Кучмы в контактной группе по Донбассу
Украинский политолог Михаил Погребинский в эфире НСН раскритиковал уход экс-президента Леонида Кучмы из контактной группы по Донбассу и назвал его возможного преемника.
Экс-президент Украины Леонид Кучма покинул контактную группу по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сегодня заявили в офисе нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского.
Украинский политолог Михаил Погребинский в эфире НСН раскритиковал решение Кучмы и назвал его возможного преемника.
«Кучма ранее уже пытался отказаться от роли болванчика, но все же держался. Сейчас же он выбрал не самый приличный момент, чтобы уйти. Как только была предпринята попытка реально выйти из тупика минских переговоров, чтобы продвинуться по пути переговоров о прекращении обстрелов, он ушел», - сказал Погребинский.
«Думаю, эту роль теперь будет выполнять вице-премьер Резников, который неоднократно высказывался против выполнения минских соглашений. Кучма же никогда не был независимой фигурой и ничего не решал. Просто озвучивал то, что ему диктовали из офиса президента», - заявил украинский политолог.
Алексей Резников в настоящее время занимает пост министра по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий».
Ранее президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. Главы государств позитивно оценили согласование контактной группой дополнительных мер по прекращению огня в зоне конфликта.
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