Кравчук: У меня пенсия больше, чем зарплата Зеленского!

«Конечно, ненормальная [зарплата]. Она ниже зарплаты депутата. Например, я лично получаю пенсию не президента, а депутатскую, потому что у нас президенты не определены законом о пенсионном обеспечении. Она у меня составляет в месяц 18 тысяч гривен. То есть, у меня пенсия больше, чем зарплата Зеленского. Я не знаю, может он получил не за полный месяц…», — предположил Кравчук.

Даже если глава государства не нуждается в деньгах, как это было с предшественником Зеленского, размер оплаты его труда должен быть таким, чтобы не стыдно было раскрыть и своим согражданам, и иностранцам, добавил экс-президент Украины.

«Насколько я помню, зарплата президента, и у Порошенко так было, составляла где-то 31 тысячу гривен. Зарплаты президентов были очень незначительные: с учётом курса валют сегодня это примерно одна тысяча евро. Конечно, я убеждён, что это слишком мало. Но для Порошенко, наверное, это не имело значения, он миллиардер. Я не знаю, какие доходы у Зеленского, но тут существует принцип: президент должен получать зарплату. Он может от неё отказаться или направлять в детские садики, если она ему не нужна. Но её величина должна быть и морально, и материально объяснима для общества, не только украинского, но и для мирового», — заключил Кравчук.

Причину, по которой новый глава государства получил так мало, собеседник НСН связал с тем, что в его администрации могли пока не определить до конца, кто и сколько будет получать.