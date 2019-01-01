Кравчук: У меня пенсия больше, чем зарплата Зеленского!
Первый президент Украины назвал в эфире НСН ненормальным размер оплаты труда новоизбранного главы государства.
Первый заработок Владимира Зеленского на посту президента Украины за май составил 12 797 гривен, что меньше 500 долларов в переводе на американскую валюту. Об этом сообщает издание «Фактор» со ссылкой на администрацию нового украинского лидера. Отмечается, что 2,4 тысячи гривен было удержано в качестве обязательного налога.
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН удивился названным цифрам, отметив, что даже его собственная пенсия больше, чем заработок нового украинского лидера.
«Конечно, ненормальная [зарплата]. Она ниже зарплаты депутата. Например, я лично получаю пенсию не президента, а депутатскую, потому что у нас президенты не определены законом о пенсионном обеспечении. Она у меня составляет в месяц 18 тысяч гривен. То есть, у меня пенсия больше, чем зарплата Зеленского. Я не знаю, может он получил не за полный месяц…», — предположил Кравчук.
Даже если глава государства не нуждается в деньгах, как это было с предшественником Зеленского, размер оплаты его труда должен быть таким, чтобы не стыдно было раскрыть и своим согражданам, и иностранцам, добавил экс-президент Украины.
«Насколько я помню, зарплата президента, и у Порошенко так было, составляла где-то 31 тысячу гривен. Зарплаты президентов были очень незначительные: с учётом курса валют сегодня это примерно одна тысяча евро. Конечно, я убеждён, что это слишком мало. Но для Порошенко, наверное, это не имело значения, он миллиардер. Я не знаю, какие доходы у Зеленского, но тут существует принцип: президент должен получать зарплату. Он может от неё отказаться или направлять в детские садики, если она ему не нужна. Но её величина должна быть и морально, и материально объяснима для общества, не только украинского, но и для мирового», — заключил Кравчук.
Причину, по которой новый глава государства получил так мало, собеседник НСН связал с тем, что в его администрации могли пока не определить до конца, кто и сколько будет получать.
Напомним, ранее Леонид Кравчук подверг критике своего нового коллегу и его команду. Он отметил, что Зеленский должен зaпретить своим подчинённым высказываться от своего имени, поскольку позиция команды главы государства не должная быть противоречивой. Также он не одобрил идею Зеленского перенести свой офис с улицы Бaнковой в Киеве в Укрaинский дом, рaсположенный нa столичной Европейской площaди. «Президент Укрaины будет сидеть в aдминистрaции, которaя построенa зa счет олигaрхов. Это пaдение ниже некудa», — возмутился Кравчук.
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