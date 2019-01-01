«Двери открыты». Зеленский начал готовиться к встрече с Путиным

Команда президента Украины Владимира Зеленского готовит его встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский, уточнив, что главным тезисом украинского лидера будет заявление о принадлежности Донбасса и Крыма.

Примечательно, что накануне президент России Владимир Путин заявил в ходе «Прямой линии», что не видит поводов делать шаги навстречу новому президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, для этого необходима «политическая воля со стороны украинского руководства».

Ранее российский президент заявил о неизбежности восстановления отношений между Россией и Украиной. В интервью телеканалу «Мир» Владимир Путин выразил мнение, что страны-соседи восстановят отношения независимо от того, какие связи при этом сложатся с украинскими элитами.

Менее оптимистичным прогнозом с НСН поделился директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.