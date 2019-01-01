«Двери открыты». Зеленский начал готовиться к встрече с Путиным
Украинский политолог и российский депутат оценили в эфире НСН перспективы первой встречи президентов Украины и России.
Команда президента Украины Владимира Зеленского готовит его встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский, уточнив, что главным тезисом украинского лидера будет заявление о принадлежности Донбасса и Крыма.
Примечательно, что накануне президент России Владимир Путин заявил в ходе «Прямой линии», что не видит поводов делать шаги навстречу новому президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, для этого необходима «политическая воля со стороны украинского руководства».
Ранее российский президент заявил о неизбежности восстановления отношений между Россией и Украиной. В интервью телеканалу «Мир» Владимир Путин выразил мнение, что страны-соседи восстановят отношения независимо от того, какие связи при этом сложатся с украинскими элитами.
Менее оптимистичным прогнозом с НСН поделился директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«Мы не знаем, что можно ожидать от Зеленского. Путин выразил надежду, и это правильно. Известно, что надежда умирает последней. Но выразить уверенность, что мы стоим на пороге нормальных отношений я бы не рискнул. Новый президент фактически не имеет рычагов влияния на ситуацию в стране. Надо дождаться результатов парламентских выборов и смены в ключевых министерствах и ведомствах. Пока могу сказать одно: двери открыты», — резюмировал политолог.
Между тем, Владимир Зеленский уже подготовил первую фразу для разговора с российским коллегой, стало известно 18 июня. В интервью немецкому изданию Bild Зеленский признался, что начнет первую встречу с президентом РФ словами «Донбасс и Крым — это Украина».
Как на это отреагирует Владимир Путин, известно заранее, заявила в эфире НСН олимпийская чемпионка, депутат ГД Светлана Журова.
«Если по поводу Донбасса никто и не спорит с тем, что это – украинская территория, то с территориальной принадлежностью Крыма граждане, которые проживают на полуострове, уже определились во время референдума, заявив, что Крым является территорией Российской Федерации. Поэтому я думаю, что такой вопрос можно ставить, но, по крайней мере, ответ российского президента Путина будет понятен», — сказала она.
Напомним, что ранее Зеленский озвучил условия для возобновления переговоров в «нормандском формате». Во время встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном украинский лидер заявил, что первым пунктом станет освобождение пленных и украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе. Далее, по словам Зеленского, должно последовать прекращение огня, разведение войск и строительство моста в Станице Луганской.
В эфире НСН советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник заявил, что после неоднократного отказа украинской стороны выполнять договоренности, достигнутые в «нормандском формате», делать такие заявления некорректно.
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