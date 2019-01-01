«Коверный клоун». Зеленскому отказали в способности менять жилищный кодекс

20 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал жилищный кодекс страны «трешем» на бизнес-встрече в Киеве. Президент признал кодекс устаревшим и заявил, что он не менялся с советских времен.

Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал в эфире НСН, почему Украина не может внести изменения в действующий жилищный кодекс.

«Кодекс пытались менять, но варианты редакции не прошли, так как не набрали достаточного количества голосов. Можно было сделать чисто европейский вариант, но тогда он не был бы народным. Все же хотят, чтобы слог остался. Новый кодекс был, его приняли, потом поняли, что он не будоражит общественность, отправили на доработку и так и «похоронили». В Европе есть железное правило: собственность – это святое. Если человек виноват, то он несет наказание, дискуссии быть не может. А у нас как все работает: если хотите, чтобы все шло быстро, как в Европе, то это получается неудобно, в первую очередь, депутатам», - поделился он.

Также аналитик Александр Охрименко рассказал, почему Зеленский не будет менять жилищный кодекс Украины.

«Зеленский – это не просто клоун, это коверный клоун. Коверный клоун выступает, когда меняют манеж. Его цель – отвлекать зрителя, чтобы тот не скучал. То, что происходит на манеже, не имеет никакого отношения к его выступлению. Все действия Зеленского – выступление коверного клоуна самого высокого плана. Это Ющенко номер 2», - сообщил он.

Ранее глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал в эфире НСН о связи Зеленского с украинскими олигархами.

