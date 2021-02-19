Кравчук рассчитывает, что Запад и США надавят на Россию по урегулированию в Донбассе

Постпред украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что рассчитывает на активную позицию Запада и США в этом вопросе.

По его словам, Запад и США должны надавить на Россию.

Кравчук обвинил Россию в желании присоединить Донбасс

«Мы не позволим России поступать так, как она поступает. Мы сделаем все, чтобы она выполняла нормы международного права», - заявил Кравчук в эфире телеканала «Настоящее время» (признан в РФ иностранным агентом).

В интервью НСН главный миротворец Украины Кравчук заявил, что договориться с Россией невозможно, если не будут внесены коррективы в Минские соглашения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Леонид КравчукДонбасс
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