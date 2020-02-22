Кравчук назвал фейком снижение пенсий на Украине
Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук в интервью НСН объяснил, почему не надо верить новостям из Киева о снижении пенсий украинцам.
Заместитель министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко заявила, что в будущем размер пенсии в стране может снизиться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.
Как передает агентство, в настоящий момент большая часть украинских пенсионеров (82 процента) получает пенсию, которая ниже фактического прожиточного минимума (около 10, 5 тыс рублей). Политик отметила, что для социального ведомства это является основной проблемой.
Основной причиной явления она назвала высокую долю теневой занятости населения.
Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук в интервью НСН назвал фейком заявление министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко о возможном снижении пенсий в стране.
«Это самый настоящий фейк. Могу согласиться, что пенсии будут повышаться не быстро, но что будут снижаться – впервые об этом слышу. Я общался со многими людьми на вершине власти – нигде об этом речи не идет. И так пенсии низкие. Если их сейчас еще снизить, тогда это будут очень серьезные вызовы для власти. Думаю, это личное мнение (украинского министра Натальи Ненюченко – прим. НСН). У нас (на Украине – прим. НСН) сейчас столько людей со своим мнением, часто непрофессиональным, провокационным, кем-то подброшенным, что надо относиться очень внимательно к их информации, не реагировать сразу», - заявил экс-президент.
Леонид Кравчук отметил, что, согласно только официальной статистике, 25% ВВП Украины (почти триллион гривен) составляют теневую экономику страны. Он считает, что выйти из экономического кризиса, чтобы повысить доходы населения, Украина может двумя путями.
«Выход из теневой экономики и рост экономики – других путей нет. Повышать пенсии за счет взятых кредитов – не выход. Так не годится. Это значит – загнать экономику в угол. Думаю, попытки, которые сейчас предпринимает власть, уже начинают действовать. Например, я был в Кременчуге. Там закрыли около 600 игровых заведений, закрывают теневые заправки на трассах. Это непростая работа. Ее не сделать за месяц или за два. Все, кто работает, должен платить налоги. Так во всем мире. Украина не исключение. И небольшой рост экономики у нас уже есть» - считает Кравчук.
Ранее украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире НСН заявил, что многие на Украине хотят отказать жителям Донбасса в пенсиях. Эксперт объяснил нехвататкой эмпатии по отношению к людям, которые оказались заложниками конфликта в Донбассе, нежелание украинских депутатов выделять средства из напряженного бюджета страны на высокие пенсии жителей ЛНР и ДНР.
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