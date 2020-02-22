Кравчук назвал фейком снижение пенсий на Украине

Заместитель министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко заявила, что в будущем размер пенсии в стране может снизиться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.

Как передает агентство, в настоящий момент большая часть украинских пенсионеров (82 процента) получает пенсию, которая ниже фактического прожиточного минимума (около 10, 5 тыс рублей). Политик отметила, что для социального ведомства это является основной проблемой.

Основной причиной явления она назвала высокую долю теневой занятости населения.

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук в интервью НСН назвал фейком заявление министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко о возможном снижении пенсий в стране.

«Это самый настоящий фейк. Могу согласиться, что пенсии будут повышаться не быстро, но что будут снижаться – впервые об этом слышу. Я общался со многими людьми на вершине власти – нигде об этом речи не идет. И так пенсии низкие. Если их сейчас еще снизить, тогда это будут очень серьезные вызовы для власти. Думаю, это личное мнение (украинского министра Натальи Ненюченко – прим. НСН). У нас (на Украине – прим. НСН) сейчас столько людей со своим мнением, часто непрофессиональным, провокационным, кем-то подброшенным, что надо относиться очень внимательно к их информации, не реагировать сразу», - заявил экс-президент.