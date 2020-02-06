Политолог: Многие на Украине хотят отказать жителям Донбасса в пенсиях

«Она подводит президента, потому что это может помешать всем гуманитарным инициативам Зеленского по возвращению людей, находящихся на оккупированных территориях, в Украину. Но она выразила не только свое мнение. Это мнение не одиночек, оно достаточно распространенное. Почему им должны платить пенсии в 130 млрд гривен при достаточно напряженном бюджете, низких зарплатах и пенсиях на остальной территории Украины. Тут проблема не столько в Богуцкой. Она ляпнула, не подумав. Другие не ляпают, но думают схожим образом. Им не хватает эмпатии по отношению к людям, которые оказались заложниками конфликта в Донбассе. Все зависит от Зеленского», - сказал он.

Выплату пенсий и зарплат в Донбассе работникам бюджетной сферы Киев прекратил с середины лета 2014 года. С 2015 года власти самопровозглашенных республик сами начали выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам. Ранее Верховная рада отклонила и отправила на доработку законопроект о выплате пенсий жителям ДНР и ЛНР.

