Политолог: Многие на Украине хотят отказать жителям Донбасса в пенсиях
Директор Института глобальных стратегий в интервью НСН, что депутат Верховной рады своим заявлением подставила президента Украины Владимира Зеленского.
Против выплаты пенсий жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик выступила депутат Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая. По ее мнению, жители этих регионов могут придерживаться пророссийских взглядов и обеспечение их пенсией «будет плевком в сторону тех, кто уехал из Донбасса на Украину и до сих пор не получил никаких средств от государства».
Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью НСН, что депутат своим заявлением подставила президента Украины Владимира Зеленского.
«Она подводит президента, потому что это может помешать всем гуманитарным инициативам Зеленского по возвращению людей, находящихся на оккупированных территориях, в Украину. Но она выразила не только свое мнение. Это мнение не одиночек, оно достаточно распространенное. Почему им должны платить пенсии в 130 млрд гривен при достаточно напряженном бюджете, низких зарплатах и пенсиях на остальной территории Украины. Тут проблема не столько в Богуцкой. Она ляпнула, не подумав. Другие не ляпают, но думают схожим образом. Им не хватает эмпатии по отношению к людям, которые оказались заложниками конфликта в Донбассе. Все зависит от Зеленского», - сказал он.
Выплату пенсий и зарплат в Донбассе работникам бюджетной сферы Киев прекратил с середины лета 2014 года. С 2015 года власти самопровозглашенных республик сами начали выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам. Ранее Верховная рада отклонила и отправила на доработку законопроект о выплате пенсий жителям ДНР и ЛНР.
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