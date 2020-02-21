На Украине пожаловались на внешнее управление страной

21 февраля 202019:03
Станислав Меркулов

Депутат Верховной рады Юрий Бойко в эфире НСН рассказал о том, кто препятствует сближению России и Украины.

Сотрудничество России и Украины невыгодно ряду стран. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью ТАСС. Он пояснил, что любое объединение усилий двух государств означает создание глобального конкурента в Европе и мире.

«Никто этого не хочет, поэтому будут делать всё, чтобы нас растаскивать», — заявил российский лидер в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Депутат Верховной рады Украины, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко в эфире НСН рассказал, что страны, которые осуществляют контроль над Украиной, ни при каких обстоятельствах не готовы допустить сближение ее с Россией.

Путин порассуждал об общих корнях русских и украинцев

«Наша страна Украина находится под внешним управлением. Те, кто ей управляют, как раз и заинтересованы, чтобы отдалить нас от Российской Федерации и не допустить нормализации отношений. Причем это не одна страна, их несколько. В разной степени, но все вносят в это свой вклад», - уточнил он.

Ранее Путин заявил, что надеется, что у него с президентом Владимиром Зеленским могут сложиться нормальные отношения. Он рассказал, что договориться возможно, несмотря на разногласия.

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ФОТО: РИА Новости
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