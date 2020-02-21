На Украине пожаловались на внешнее управление страной

Сотрудничество России и Украины невыгодно ряду стран. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью ТАСС. Он пояснил, что любое объединение усилий двух государств означает создание глобального конкурента в Европе и мире.

«Никто этого не хочет, поэтому будут делать всё, чтобы нас растаскивать», — заявил российский лидер в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Депутат Верховной рады Украины, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко в эфире НСН рассказал, что страны, которые осуществляют контроль над Украиной, ни при каких обстоятельствах не готовы допустить сближение ее с Россией.