KPI для Украины. Власти нашли новый способ по выманиванию денег у Европы

«Это невозможно сделать. Потому что не нужно такие критерии брать. Да и почему Кабмин будет это делать, на каком основании? Они могут это делать только по отношению к своим министрам. Это нужна целая система объективных показателей, а у них значительная часть вообще случайных людей. Это просто очень выгодная модель, чтобы потратить деньги, которые даст какая-нибудь страна ЕС или, к примеру, Норвегия. Потом закрепят за какими-то структурами и будут мыть денежку. Это все мертворожденные продукты, которые на Украине не приживаются», - считает он.

Олег Соскин посоветовал прежде, чем вводить иностранные модели оценки чиновников, изменить саму структуру работы государства.

«Нужно убрать огромное количество бюрократических инструкций. Ты раньше измени систему, упрости ее, сделай прозрачной, чтобы все было в интернете выставлено, а тогда уже будем говорить про критерии оценки. Так это будет как с преподавателями в украинских университетах – заполняют всякие показатели, а не занимаются учебным процессом, студентами, наукой. Или как у Крылова "Вы друзья, как ни садитесь, в музыканты не годитесь". Не умеют играть, система социалистическая осталась, как же на нее можно накладывать эффективную модель управления. Обезьянничество какое-то», - заключил собеседник НСН.

Ранее в Кремле подвели итоги выполнения KPI по выборам, доверию президенту и главам регионов на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике. Согласно обнародованным на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике данным, в пятерку лидеров по уровню доверия президенту вошли Крым, Чеченская республика, Брянская и Липецкая области. В аутсайдерах оказались Хабаровский край и Архангельская область, которые возглавляют соответственно Сергей Фургал и Игорь Орлов.







