По заветам Кремля. Как российские губернаторы «натянули» себе рейтинг

Индикатор доверия губернаторскому корпусу среди российских граждан вырос с 14 до 28 процентных пунктов (п.п.) с лета 2018 года, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Согласно им, 54% россиян сейчас доверяют главам своих регионов, 26% - не доверяют.

К тому же, в ФОМ отметили, что параллельно с ростом доверия к губернаторам, заметно улучшились и оценки их деятельности. На данный момент в 76 регионах больше жителей, доверяющих губернаторам и положительно оценивающих их работу, нежели не доверяющих региональным руководителям и недовольных их деятельностью.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в эфире НСН отметил, что в основе повышения доверия к губернаторам лежат их динамичность в работе и демократичность в поведении.

«Что произошло за год? Прежде всего, политика губернаторского корпуса уже ориентирована на четыре тезиса, высказанных в Кремле на совещании с вице-губернаторами (администрация президента порекомендовала вице-губернаторам в своей работе опираться на четыре принципа: открытость, скромность, искренность и контроль - НСН). Это то, что хотят люди, которые понимают, что их губернатор не Старик Хоттабыч, не решит все проблемы. Но люди не хотят, чтобы губернатор решал проблемы веками, и чтобы он, решая проблемы по принципу «денег нет, но делаю, что могу», ездил на самом дорогом автомобиле», - отметил собеседник НСН.