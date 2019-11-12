По заветам Кремля. Как российские губернаторы «натянули» себе рейтинг
Директор Института региональных проблем рассказал НСН о том, как региональные власти усваивают советы Москвы.
Индикатор доверия губернаторскому корпусу среди российских граждан вырос с 14 до 28 процентных пунктов (п.п.) с лета 2018 года, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Согласно им, 54% россиян сейчас доверяют главам своих регионов, 26% - не доверяют.
К тому же, в ФОМ отметили, что параллельно с ростом доверия к губернаторам, заметно улучшились и оценки их деятельности. На данный момент в 76 регионах больше жителей, доверяющих губернаторам и положительно оценивающих их работу, нежели не доверяющих региональным руководителям и недовольных их деятельностью.
Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в эфире НСН отметил, что в основе повышения доверия к губернаторам лежат их динамичность в работе и демократичность в поведении.
«Что произошло за год? Прежде всего, политика губернаторского корпуса уже ориентирована на четыре тезиса, высказанных в Кремле на совещании с вице-губернаторами (администрация президента порекомендовала вице-губернаторам в своей работе опираться на четыре принципа: открытость, скромность, искренность и контроль - НСН). Это то, что хотят люди, которые понимают, что их губернатор не Старик Хоттабыч, не решит все проблемы. Но люди не хотят, чтобы губернатор решал проблемы веками, и чтобы он, решая проблемы по принципу «денег нет, но делаю, что могу», ездил на самом дорогом автомобиле», - отметил собеседник НСН.
На его взгляд, доверять самим результатам исследований можно.
«ФОМ менее комплиментарен к власти, чем, например, ВЦИОМ. Это не оппозиционный центр, но он не настолько, как другие, ориентирован на позицию государства. Это только усиливает доверие к результатам, как и сама методика исследований», - подчеркнул эксперт.
По мнению Дмитрия Журавлёва, именно новые принципы в работе способствовали появлению конкретных результатов в работе региональных руководителей.
«И ведут они себя по-человечески. Меняется поколение. А там, где нет новых руководителей, меняются прежние. Усиливаются у них подходы, который сформулировал президент, а губернаторы перенимают. Это естественно, что рейтинг власти растёт. Но есть опасность: если губернаторы, обрадованные этим рейтингом, выдохнут и скажут, что они сделали всё, что смогли, тогда их рейтинг снова начнёт понижаться», - спрогнозировал директор института.
Ранее директор Института региональных проблем рассказал НСН о возможных кадровых изменениях после подведения итогов выполнения KPI по выборам, доверию президенту и главам регионов.
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