Козак впервые принял участие в переговорах по Донбассу

По словам украинского представителя на переговорах, Козак «обвинял Украину в нежелании признавать боевиков стороной переговоров и требовал, чтобы мы обсуждали дорожную карту». Об этом Казанский написал в Telegram.

Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов накануне заявил, что проблема в украинском урегулировании заключается в нежелании Киева отказаться от силового подавления Донецка и Луганска.



