Козак впервые принял участие в переговорах по Донбассу
Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак впервые лично участвовал в заседании трехсторонней контактной группы по Донбассу. Об этом сообщил член украинской делегации Денис Казанский. Переговоры прошли накануне в онлайн-формате.
По словам украинского представителя на переговорах, Козак «обвинял Украину в нежелании признавать боевиков стороной переговоров и требовал, чтобы мы обсуждали дорожную карту». Об этом Казанский написал в Telegram.
Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов накануне заявил, что проблема в украинском урегулировании заключается в нежелании Киева отказаться от силового подавления Донецка и Луганска.
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