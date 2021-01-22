Козак впервые принял участие в переговорах по Донбассу

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак впервые лично участвовал в заседании трехсторонней контактной группы по Донбассу. Об этом сообщил член украинской делегации Денис Казанский. Переговоры прошли накануне в онлайн-формате.

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По словам украинского представителя на переговорах, Козак «обвинял Украину в нежелании признавать боевиков стороной переговоров и требовал, чтобы мы обсуждали дорожную карту». Об этом Казанский написал в Telegram.

Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов накануне заявил, что проблема в украинском урегулировании заключается в нежелании Киева отказаться от силового подавления Донецка и Луганска.


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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ДонбассДмитрий Козак
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