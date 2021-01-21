Грызлов: Киев отказывается от мирного решения конфликта в Донбассе

Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что проблема в украинском урегулировании заключается в нежелании Киева отказаться от силового подавления Донецка и Луганска. Об этом сообщает РИА Новости.

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Соответствующее заявление Грызлов сделал по итогам заседания контактной группы. Отмечается, что в заседании впервые приняли участие представители общественности Донецка и Луганска.

Грызлов назвал нежелание Киева мирно решить донбасский конфликт серьезной проблемой. По его словам, агрессивность видна по публичным заявлениям и линии поведения официального Киева.

Ранее в эфире НСН первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров дал свой рецепт разрешения конфликта России и Украины.

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Фото: novorosinform.org
ТЕГИ:ДонбассУкраина
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