Грызлов: Киев отказывается от мирного решения конфликта в Донбассе

Соответствующее заявление Грызлов сделал по итогам заседания контактной группы. Отмечается, что в заседании впервые приняли участие представители общественности Донецка и Луганска.

Грызлов назвал нежелание Киева мирно решить донбасский конфликт серьезной проблемой. По его словам, агрессивность видна по публичным заявлениям и линии поведения официального Киева.

Ранее в эфире НСН первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров дал свой рецепт разрешения конфликта России и Украины.

