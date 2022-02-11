Украина запросила у России полные данные о военной деятельности на границах

Министерство иностранных дел Украины направило в Россию запрос с требованием раскрыть детали военной деятельности в Крыму и у границ Украины. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

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По словам главы украинского МИД Россия должна в течение 48 часов предоставить данные о точных местах проведения военной деятельности, датах ее завершения. Также Киев хочет получить информацию о количестве военной техники и задействованных военных формирований.

В случае, если Россия не выполнит требование Украины, Киев предложит участникам Венского документа созвать чрезвычайную конференцию, где Россия должна будет предоставить объяснения.

Ранее Южная Корея и Япония ввели максимальный уровень опасности пребывания на Украине для своих граждан из-за напряженности на российско-украинской границе.

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ФОТО: Facebook / Dmytro Kuleba
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