Украина запросила у России полные данные о военной деятельности на границах

По словам главы украинского МИД Россия должна в течение 48 часов предоставить данные о точных местах проведения военной деятельности, датах ее завершения. Также Киев хочет получить информацию о количестве военной техники и задействованных военных формирований.

В случае, если Россия не выполнит требование Украины, Киев предложит участникам Венского документа созвать чрезвычайную конференцию, где Россия должна будет предоставить объяснения.

Ранее Южная Корея и Япония ввели максимальный уровень опасности пребывания на Украине для своих граждан из-за напряженности на российско-украинской границе.

