Украина запросила у России полные данные о военной деятельности на границах
Министерство иностранных дел Украины направило в Россию запрос с требованием раскрыть детали военной деятельности в Крыму и у границ Украины. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.
По словам главы украинского МИД Россия должна в течение 48 часов предоставить данные о точных местах проведения военной деятельности, датах ее завершения. Также Киев хочет получить информацию о количестве военной техники и задействованных военных формирований.
В случае, если Россия не выполнит требование Украины, Киев предложит участникам Венского документа созвать чрезвычайную конференцию, где Россия должна будет предоставить объяснения.
Ранее Южная Корея и Япония ввели максимальный уровень опасности пребывания на Украине для своих граждан из-за напряженности на российско-украинской границе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru