Король Великобритании Карл III написал письмо Зеленскому

Король Великобритании Карл III направил личное послание президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает газета The Sunday Times.

СМИ: Зеленский выглядит все более уставшим, злым и замкнутым

По информации издания, письмо передала герцогиня Эдинбургская Софи. Она находилась с визитом в Киеве в конце апреля.

По словам представительницы королевской семьи, во время встречи с Зеленским президент Украины заявил, что прочитает послание в уединенной обстановке. Содержание письма не раскрывается.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что Лондон не намерен идти на прямой военный конфликт с Москвой, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаВеликобритания

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