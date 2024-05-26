Король Великобритании Карл III написал письмо Зеленскому
Король Великобритании Карл III направил личное послание президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает газета The Sunday Times.
По информации издания, письмо передала герцогиня Эдинбургская Софи. Она находилась с визитом в Киеве в конце апреля.
По словам представительницы королевской семьи, во время встречи с Зеленским президент Украины заявил, что прочитает послание в уединенной обстановке. Содержание письма не раскрывается.
Ранее министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что Лондон не намерен идти на прямой военный конфликт с Москвой, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Король Великобритании Карл III написал письмо Зеленскому
- ВС РФ освободили населенный пункт Берестовое под Харьковом
- Украинский FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль в Шебекине
- Решение о начале переговоров по вступлению Молдавии в Евросоюз могут принять летом
- Медведев предрек мировую войну в случае удара США по целям в РФ
- Грузинский премьер обвинил президента страны в измене родине
- На подстанции в Днепропетровской области обнаружили взрывное устройство
- В Санкт-Петербурге под Литейным мостом столкнулись два теплохода
- МО: В Харьковской области российские военные эвакуировали жителей Волчанска от обстрелов ВСУ
- Володин: У Зеленского больше нет права выступать от имени Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru