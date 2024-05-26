Король Великобритании Карл III написал письмо Зеленскому

По информации издания, письмо передала герцогиня Эдинбургская Софи. Она находилась с визитом в Киеве в конце апреля.

По словам представительницы королевской семьи, во время встречи с Зеленским президент Украины заявил, что прочитает послание в уединенной обстановке. Содержание письма не раскрывается.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что Лондон не намерен идти на прямой военный конфликт с Москвой, сообщает «Радиоточка НСН».

