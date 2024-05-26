СМИ: Зеленский выглядит все более уставшим, злым и замкнутым

Президент Украины Владимир Зеленский стал выглядеть гораздо хуже, сообщает DikGAZETE.

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Глава государства выглядит все более уставшим, злым и замкнутым. По данным издания это, «вероятно, относится к компетенции медицинских специалистов в области избавления от зависимости».

Также в статье говорится, что Украина с принятием закона, ужесточающего мобилизацию, начала открыто называть «уклонистами» всех без исключения мужчин, остающихся в тылу. Оскорбительные заявления транслируются в эфире государственных телеканалов, чего ранее власти старались не допускать, опасаясь подорвать общественное согласие.

Ранее на Украине изменили порядок вручения повесток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир Зеленский

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