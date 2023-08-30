«Корабли и инфраструктура»: Сивков назвал цели украинского десанта в Крыму

«Пятьдесят человек – это довольно серьезная диверсионно-разведывательная группа. Конечно, захватить что-то они не могли, их бы уничтожили быстро. Но навести шорох они вполне могли, обеспечить уничтожение наших кораблей, если со взрывчаткой были, устроить диверсии на объектах инфраструктуры. Расчет был на то, что они скрытно могут приблизиться к берегу. Если они выявлены, уничтожение уже не представляет никакой проблемы. Украинским военным пообещали, видимо, что их заберут после аккуратного выполнения задач. Им удалось прорваться ближе к мосту, думали, что смогут пройти дальше», - объяснил он.

При этом, по его словам, Киев будет предпринимать подобные попытки и дальше на фоне провала на поле боя в рамках контрнаступления.

«У нас хорошо организована противокатерная, подводная оборона, противовоздушная оборона. Все удары отражаются успешно, хотя они довольно интенсивные и по количеству, и по составу средств нападения в рамках одного удара. Подобные атаки говорят о том, что противник будет наращивать диверсионную деятельность на фоне провального контрнаступления», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее Киев заверил, что западные партнеры согласовали удары Украины по Крыму. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры вообще поддерживают Украину в уничтожении «всего российского», передает «Радиоточка НСН».

