«Корабли и инфраструктура»: Сивков назвал цели украинского десанта в Крыму
Константин Сивков заявил в эфире НСН, что у украинских военных были «аккуратные» задания - диверсии на объектах инфраструктуры и подрыв кораблей. Они рассчитывали скрытно подобраться к берегу.
Десант ВСУ, который пытался высадиться в Крыму, планировал диверсии на объектах инфраструктуры и подрыв российских кораблей, заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с НСН.
По данным Минобороны, минувшей ночью ВСУ пытались высадить десант в Крыму. Самолетом морской авиации Черноморского Флота в были уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек. Сивков рассказал, на что рассчитывали военные ВСУ.
«Пятьдесят человек – это довольно серьезная диверсионно-разведывательная группа. Конечно, захватить что-то они не могли, их бы уничтожили быстро. Но навести шорох они вполне могли, обеспечить уничтожение наших кораблей, если со взрывчаткой были, устроить диверсии на объектах инфраструктуры. Расчет был на то, что они скрытно могут приблизиться к берегу. Если они выявлены, уничтожение уже не представляет никакой проблемы. Украинским военным пообещали, видимо, что их заберут после аккуратного выполнения задач. Им удалось прорваться ближе к мосту, думали, что смогут пройти дальше», - объяснил он.
При этом, по его словам, Киев будет предпринимать подобные попытки и дальше на фоне провала на поле боя в рамках контрнаступления.
«У нас хорошо организована противокатерная, подводная оборона, противовоздушная оборона. Все удары отражаются успешно, хотя они довольно интенсивные и по количеству, и по составу средств нападения в рамках одного удара. Подобные атаки говорят о том, что противник будет наращивать диверсионную деятельность на фоне провального контрнаступления», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее Киев заверил, что западные партнеры согласовали удары Украины по Крыму. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры вообще поддерживают Украину в уничтожении «всего российского», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Орбан: Венгрия сочтет поводом для войны атаку на маршрут импорта газа из России
- Гладков сообщил о повреждении ЛЭП в Новой Таволжанке после обстрела
- В офисе Зеленского назвали папу Римского «инструментом российской пропаганды»
- Абитуриентам начислят за серебряную медаль до трех дополнительных баллов к ЕГЭ
- Роскино: Китайские фильмы могут восполнить дефицит на российском рынке
- Болтон: Путин может предложить мир и оставить Украину без союзников
- Мэр Богодистов: Площадь пожара в Геленджике увеличилась до 118 га
- В Житомирской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
- Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
- Аксенов: Водохранилища Крыма заполнены более чем на 60%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru