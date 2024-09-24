Виллу Зеленского в Италии никто не захотел покупать

Вилла президента Украины Владимира Зеленского, которую выставили на продажу в итальянском городе Форте-дей-Марми, своего покупателя не нашла, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное риелторское агентство.

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Сопоставимые с домом Зеленского особняки стоят 2,5-3 млн евро.

Ранее стало известно, что Зеленский через свою офшорную компанию приобрел старую виллу Йозефа Геббельса «Дом на Богензее» за восемь миллионов евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:НедвижимостьУкраинаВладимир Зеленский

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