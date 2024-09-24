Виллу Зеленского в Италии никто не захотел покупать
24 сентября 202406:01
Вилла президента Украины Владимира Зеленского, которую выставили на продажу в итальянском городе Форте-дей-Марми, своего покупателя не нашла, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное риелторское агентство.
Сопоставимые с домом Зеленского особняки стоят 2,5-3 млн евро.
Ранее стало известно, что Зеленский через свою офшорную компанию приобрел старую виллу Йозефа Геббельса «Дом на Богензее» за восемь миллионов евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru