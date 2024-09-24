Виллу Зеленского в Италии никто не захотел покупать

Эксперт считает, что Telegram после заявления Дурова о раскрытии телефонов нарушителей не потеряет пользователей СМИ: В «план победы Зеленского вошли поставки современного оружия и наступление ВСУ в Курской области Израиль объявил о наступательной операции в Ливане Суд взыскал с Киркорова 90 тысяч рублей в пользу Успенской «Ахмат» не смог прервать безвыигрышную серию в РПЛ