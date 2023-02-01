Концерт закончен: ЧВК «Моцарт» из США прекращает работу на Украине

Основатель американской частной военной компании «Моцарт», действующей на Украине, Энди Милберн объявил о её роспуске. При этом он дал понять в соцсетях, что ЧВК может просто сменить название, и отметил, что «миссия продолжается».

По словам Милберна, часть бойцов «Моцарта» останется на Украине, выполняя функции инструкторов и спасателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Группа Моцарта (англ. The Mozart Group) появилась на Украине в 2022 году с началом российской спецоперации.

В ЧВК входят добровольцы из западных стран с военным опытом. В её задачи входило военная подготовка, эвакуация и спасение гражданского населения, а также распределение гуманитарной помощи.