Концерт закончен: ЧВК «Моцарт» из США прекращает работу на Украине

Основатель американской частной военной компании «Моцарт», действующей на Украине, Энди Милберн объявил о её роспуске. При этом он дал понять в соцсетях, что ЧВК может просто сменить название, и отметил, что «миссия продолжается».

По словам Милберна, часть бойцов «Моцарта» останется на Украине, выполняя функции инструкторов и спасателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Группа Моцарта (англ. The Mozart Group) появилась на Украине в 2022 году с началом российской спецоперации.

В ЧВК входят добровольцы из западных стран с военным опытом. В её задачи входило военная подготовка, эвакуация и спасение гражданского населения, а также распределение гуманитарной помощи.

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Эндрю Милберн - полковник морской пехоты США в отставке. Ранее ЧВК «Моцарт» попало в поле зрения западных СМИ из-за скандала внутри руководства кампании. Согласно данным The Times, между Милберном и финансовым директором ЧВК возник серьезный конфликт.

Сам Милберн также ранее делал скандальные высказывания. Он, в частности, заявлял, что Украина – «коррумпированное общество», которым управляют «***нутые люди». Также Милберн критиковал США за скудность военной помощи Киеву.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:НаемникиУкраинаЧВК
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